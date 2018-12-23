Российский турист пытался ограбить банк на Шпицбергене

Власти норвежского Лонгйира на Шпицбергене подозревают 29-летнего гражданина России в попытке ограбить местный банк. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте местного губернатора.

Ограбление произошло в пятницу в Sparebank 1 Nord-Norge. Отмечается, что вооруженный человек ворвался в банк полярного архипелага и вынес приблизительно 70 тысяч норвежских крон.

"Гражданин Российской Федерации, который находился на Шпицбергене в качестве туриста, взял ружье напрокат на законных основаниях в Лонгйире", - заявили журналистам в местной полиции.

Мужчину по горячим следам задержали в центре города. Наличные конфисковали, а грабителя доставили в норвежский город Тромсе. Заметим, это первое ограбление банка за всю историю архипелага.