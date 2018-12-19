Двое молодых людей задержаны в Москве за похищение светодиодной буквы "М", размещенной на крыше вестибюля станции метро "Улица 1905 года". По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Двое 20-летних вандалов по пожарной лестнице залезли на крышу вестибюля станции и отломили от опоры символ Московского метрополитена. Их отследили благодаря системе видеонаблюдения.

В УВД на Московском метрополитене отметили, что сумма ущерба составила более 45 тысяч рублей. Уголовное дело возбуждено по статье "Вандализм". Подозреваемым грозит до 3 лет лишения свободы.