Появились подробности убийства мужчины в московском магазине

Убийство мужчины в одном из магазинов снято на камеру наблюдения. Оказалось, что молодой мужчина убил другого мужчину не из-за тысячи рублей, а из-за очереди. Между двумя покупателями произошел конфликт на кассе.

Мужчина хотел купить пиво, но не торопился оплатить покупку и заговорился с продавщицами. В руках он держал тысячу рублей. К кассе подошел молодой мужчина и с раздражением оттолкнул задерживающего его покупателя пива. Покупатель пива не пропустил его вперед на кассу. Тогда разъяренный покупатель ударил его несколько раз по лицу и повалил на пол. Это все происходило на глазах продавцов.

Мужчина упал на пол. А злоумышленник начал бить его ногами по голове и груди. Пострадавший уже лежал и не шевелился. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Злоумышленник выхватил из его руки деньги, расплатился за свою покупку на кассе и скрылся.