Видео с места обстрела маршрутки в Москве

Появилась видеозапись с места происшествия на улице 800-летия Москвы. Трое злоумышленников в воскресенье вечером на улице 800-летия Москвы обстреляли маршрутку. По предварительным данным, в обстреле участвовали трое. "Стрелки" скрылись с места происшествия.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве заявили, что в результате инцидента водитель маршрутки и пассажиры не пострадали. В полицию о нападении сообщил водитель траспортного средства. Микроавтобус получил повреждения.

Какое оружие применили стрелки, пока не сообщается.