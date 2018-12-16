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Видео с места обстрела маршрутки в Москве
16 декабря 2018, 22:37 [ «Аргументы Недели» ]
Появилась видеозапись с места происшествия на улице 800-летия Москвы. Трое злоумышленников в воскресенье вечером на улице 800-летия Москвы обстреляли маршрутку. По предварительным данным, в обстреле участвовали трое. "Стрелки" скрылись с места происшествия.
В пресс-службе ГУ МВД по Москве заявили, что в результате инцидента водитель маршрутки и пассажиры не пострадали. В полицию о нападении сообщил водитель траспортного средства. Микроавтобус получил повреждения.
Какое оружие применили стрелки, пока не сообщается.
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