Пять пар швейцарских часов на сумму 8.5 млн рублей похитили у москвича

Злоумышленник украл пять дорогостоящих наручных часов из квартиры пенсионера в центре Москвы. Ущерб оценивается в 8.5 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД. У московской пенсионерки угнали Lexus

Из квартиры в одном из домов по улице Большая Дмитровка, принадлежащей 57-летнему жителю Москвы, который сейчас на пенсии, неизвестный похитил пять пар наручных швейцарских часов.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная в особо крупном размере". Часы и преступника ищут. Если правоохранителям удастся поймать вора, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее АН сообщали, что на севере Москвы неизвестный похитил автомобиль марки "Lexus", стоимостью в 3.2 миллиона рублей, принадлежащий столичной пенсионерке.