У московской пенсионерки угнали Lexus

На севере Москвы в Савеловском районе неизвестный похитил автомобиль марки "Lexus", стоимостью в 3.2 миллиона рублей, припаркованный у дома. Машина принадлежала столичной пенсионерке.

Заявление об угоне дорогостоящей машины подала 59-летняя москвичка. Женщина рассказала, что ее Lexus RX200T похитили с территории неохраняемой парковки в 4-м Вятском переулке.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Об этом сегодня, 16 декабря, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.