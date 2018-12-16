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У московской пенсионерки угнали Lexus

16 декабря 2018, 09:45 [ «Аргументы Недели» ]

У московской пенсионерки угнали Lexus
фотобанк АН

На севере Москвы в Савеловском районе неизвестный похитил автомобиль марки "Lexus", стоимостью в 3.2 миллиона рублей, припаркованный у дома. Машина принадлежала столичной пенсионерке.

Заявление об угоне дорогостоящей машины подала 59-летняя москвичка. Женщина рассказала, что ее Lexus RX200T похитили с территории неохраняемой парковки в 4-м Вятском переулке.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Об этом сегодня, 16 декабря, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.

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