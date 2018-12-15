В Москве мужчина напал на полицейского с ножом

В центре российской столицы мужчина ударил полицейского ножом в область сердца, жизнь правоохранителю спас бронежилет. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве.

"В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов", - добавила Юлия Иванова, передает РИА Новости.

Инцидент произошел накануне вечером 14 декабря на улице Лесная. Мужчина напал на сотрудника полиции по Тверскому району, который в тот момент находился при исполнении.

По данным следствия, полицейский остановил подозрительного человека для проверки документов, однако тот воспринял действия правоохранителя агрессивно и нанес ему удар ножом.