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В Москве мужчина напал на полицейского с ножом
15 декабря 2018, 12:03 [ «Аргументы Недели» ]
В центре российской столицы мужчина ударил полицейского ножом в область сердца, жизнь правоохранителю спас бронежилет. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве.
"В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов", - добавила Юлия Иванова, передает РИА Новости.
Инцидент произошел накануне вечером 14 декабря на улице Лесная. Мужчина напал на сотрудника полиции по Тверскому району, который в тот момент находился при исполнении.
По данным следствия, полицейский остановил подозрительного человека для проверки документов, однако тот воспринял действия правоохранителя агрессивно и нанес ему удар ножом.
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