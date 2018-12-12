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Чиновника Ространснадзора уволили из-за авто его супруги
12 декабря 2018, 10:27 [ «Аргументы Недели» ]
Сотрудника Ространснадзора отправили в отставку после того, как прокуроры обнаружили у его жены 66 автомобилей. Об этом журналистам сегодня сообщил генеральный прокурор РФ Юрий Чайка.
О покупке всех этих автомобилей стало известно в результате прокурорской проверки. Законных доходов семьи не хватило бы для совершения этих сделок, передает ФБА "Экономика сегодня".
По словам Чайки, в этом году в суды были направлены иски об обращении в государственный доход имущества чиновников, не подтвержденного официальными доходами, почти на 4 млрд рублей.
Чаще всего, как и следовало ожидать, служащие тщательно скрывали любые сведения о недвижимости и автомобилях, находящихся в собственности у них и у их ближайших родственников.
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