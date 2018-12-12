Чиновника Ространснадзора уволили из-за авто его супруги

Сотрудника Ространснадзора отправили в отставку после того, как прокуроры обнаружили у его жены 66 автомобилей. Об этом журналистам сегодня сообщил генеральный прокурор РФ Юрий Чайка.

О покупке всех этих автомобилей стало известно в результате прокурорской проверки. Законных доходов семьи не хватило бы для совершения этих сделок, передает ФБА "Экономика сегодня".

По словам Чайки, в этом году в суды были направлены иски об обращении в государственный доход имущества чиновников, не подтвержденного официальными доходами, почти на 4 млрд рублей.

Чаще всего, как и следовало ожидать, служащие тщательно скрывали любые сведения о недвижимости и автомобилях, находящихся в собственности у них и у их ближайших родственников.