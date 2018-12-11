Офицера Черноморского флота осудили за шпионаж в пользу Украины

Экс-военнослужащего Черноморского флота Леонида Пархоменко приговорили к 14 годам колонии за госизмену. Такое решение сегодня, 11 декабря, вынес Северо-Кавказский окружной военный суд.

По версии следователей, с 2002 по 2005гг. Пархоменко собирал информацию о деятельности Черноморского флота и продавал ее украинским спецслужбам. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд постановил назначить бывшему военному (в 2005 году Пархоменко был уволен в запас) 14 лет в колонии строго режима. Виновным в государственной измене Пархоменко себя не признает.