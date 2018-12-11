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Офицера Черноморского флота осудили за шпионаж в пользу Украины
11 декабря 2018, 15:35 [ «Аргументы Недели» ]
Экс-военнослужащего Черноморского флота Леонида Пархоменко приговорили к 14 годам колонии за госизмену. Такое решение сегодня, 11 декабря, вынес Северо-Кавказский окружной военный суд.
По версии следователей, с 2002 по 2005гг. Пархоменко собирал информацию о деятельности Черноморского флота и продавал ее украинским спецслужбам. Об этом сообщает РИА Новости.
Суд постановил назначить бывшему военному (в 2005 году Пархоменко был уволен в запас) 14 лет в колонии строго режима. Виновным в государственной измене Пархоменко себя не признает.
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