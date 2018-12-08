В Москве двое полицейских задержаны за взятку в 15 млн рублей
8 декабря 2018, 09:51 [ «Аргументы Недели» ]
Сотрудники управления собственной безопасности и управления экономической безопасности Министерства внутренних дел накануне были задержаны в российской столице по обвинению в коррупции.
Их заподозрили в получении взятки в размере 15 миллионов рублей. Деньги им передали за "прекращение проверочных мероприятий" в отношении третьего лица, отмечает РБК.
Данную проверку проводило Управление экономической безопасности столичного главка МВД. Возбуждено уголовное дело, однако официального подтверждения не поступало.