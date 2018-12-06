Фигурант дела по резиденции Путина заявил о краже при обыске

Фигурант уголовного дела о хищениях при строительстве государственной дачи в Ново-Огарево, экс-директор ФГУП "Атэкс" Андрей Каминов обратился в Следственный комитет с заявлением о пропаже.

Каминов, ставший фигурантом уголовного дела о создании преступного сообщества и хищениях на стройке, сообщил о пропаже 30 тысяч долларов и около полумиллиона рублей, которые были изъяты у него при обыске.

Обыск происходил 21 марта 2017 года, в доме его матери в Подмосковье. Обвиняемый утверждает, что тогда правоохранители изъяли 8.5 млн рублей его личных накоплений и 890 тысяч долларов, принадлежавшие его отцу.

А вот спустя полгода, он нашел в материалах дела меньшие суммы, о чем и говорится в его заявлении. По его словам, в документах указаны другие цифры - чуть больше восьми миллионов рублей и 860 тысяч долларов.