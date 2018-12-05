В Москве ищут сбежавшего с поста вооруженного солдата

Полиция в московском регионе разыскивает военнослужащего, который самовольно покинул стратегический объект с автоматом Калашникова и патронами к нему. Последний раз военнослужащего видели на автомобиле ВАЗ-2108 черного цвета в Ленинском районе Московской области.

Источник ТАСС в правоохранительных органах рассказал, что солдат охранял стратегически важный мост во Владимирской области, но самовольно покинул пост и направился в сторону Москвы.

Установлено, что солдат покину место дежурства с оружием. При себе беглец имеет автомат Калашникова и два полных магазина патронов.