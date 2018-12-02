Пожар в кафе под Москвой унес жизни трех человек
2 декабря 2018, 20:14 [ «Аргументы Недели» ]
Тела мужчины, женщины и ребенка обнаружили в здании сгоревшего кафе около деревни Новосельцево в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК по Московской области.
Трагедия произошла сегодня утром. Предварительно, причиной пожара стало замыкание проводки. Возбуждено уголовное дело. Других подробностей не сообщается.
На днях в Дмитровском районе Подмосковья при пожаре в частном доме погибли двое детей.