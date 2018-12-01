В Киеве грабитель взял в заложники собственную мать

В Киеве полиция задержала мужчину, который насильно удерживал в забаррикадированной квартире сdj. мать, пытаясь скрыться от правоохранителей после того, как совершил ограбление.

Об этом сообщает киевская полиция в Facebook. Преступник после кражи рюкзака у жителя Киева забаррикадировался в квартире, отказываясь открывать двери и угрожая матери физической расправой.

Сотрудники полиции выломали дверь, освободили женщину и задержали грабителя.