Замначальника подмосковной таможни задержан за взятку

В Москве за взятку в 11 миллионов задержан замначальника таможни, сообщили в пресс-службе столичного межрегионального следственного управления на транспорте. Следователи возбудили уголовное дело.

Как сообщается, вчера вечером в столичном кафе заместитель начальника Московской областной таможни ФТС России получил взятку на сумму более 11 миллионов рублей за содействия в непроведении процессуальных действий по материалу проверки в отношении общества с ограниченной ответственностью. Кто именно передал ему взятку, не уточняется.