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//Криминал 13+

В Краснодаре мужчина открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии

29 ноября 2018, 20:28 [ «Аргументы Недели» ]

В Краснодаре мужчина открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии

В Краснодаре неизвестный сегодня открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии. При стрельбе пострадали двое сотрудников Росгвардии. Нападавший ответным огнем был ликвидирован.

Мужчина подошел к машине двух дежуривших сотрудников Росгвардии и открыл по ним огонь. Опасности для жизни бойцов Росгвардии нет. Один из сотрудников ранен в руку, второй получил касательное ранение головы.

Возбуждено уголовное дело.

 

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НС

//Новости СМИ2

//Спорт

«Спартак» терпит поражение от «Рапида» 1:2

«Спартак» терпит поражение от «Рапида» 1:2

В четверг, 29 ноября «Спартак» на своем поле «Открытие Арена» принял «Рапид»(Австрия) в рамках пятого тура встречи группы G группового этапа Лиги Европы Главный арбитр встречи Павел Гиль (Польша).

//В мире

В СФ прокомментировали намерение Украины попросить закрыть Босфорский пролив

В СФ прокомментировали намерение Украины попросить закрыть Босфорский пролив

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал намерение Украины попросить Турцию закрыть Босфорский пролив для российских судов.

//В мире

Эксперт оценил предложение Эрдогана о посредничестве между РФ и Украиной

Эксперт оценил предложение Эрдогана о посредничестве между РФ и Украиной

Турция заняла грамотную и умеренную позицию по инциденту с украинскими кораблями в Керченском проливе, но на роль посредника между РФ и Украиной она не подходит, считает тюрколог Станислав Тарасов.

//В мире

СМИ: Франция и Германия выступили против расширения санкций в отношении РФ

СМИ: Франция и Германия выступили против расширения санкций в отношении РФ

Страны-члены Евросоюза последние три дня обсуждали предложение Польши о введении очередных санкций против России. Согласно некоторым данным, против данной инициативы выступили Германия и Франция.

//В мире

Украина попросит Турцию закрыть Босфорский пролив для судов РФ

Украина попросит Турцию закрыть Босфорский пролив для судов РФ

Украина намерена попросить Турцию закрыть Босфорский пролив для прохождения российских судов, заявил командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко на конференции по морской безопасности.

//Новости МирТесен



//Общество

После раскола официальный Киев запустил руки в ценности Киево-Печерской лавры

После раскола официальный Киев запустил руки в ценности Киево-Печерской лавры

Первый за 30 лет учет святынь Киево-Печерской лавры. Его решило провести Министерство культуры Украины. Ведомство инициировало создание специальной комиссии. В нее вошли сотрудники украинского минкульта и национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника.

//В мире

В Киеве поведали о способности России атаковать ВСУ без перехода границ

В Киеве поведали о способности России атаковать ВСУ без перехода границ

Военное положение не поможет превратить армию Украины в силу, способную эффективно противостоять России. Об этом заявил Игорь Смешко, глава Комитета по вопросам разведки при президенте соседнего государства.

//Шоу-бизнес

Лобода призналась, почему скрывает имя отца младшей дочери

Лобода призналась, почему скрывает имя отца младшей дочери

Певица Светлана Лобода пообщалась со своим коллегой по музыкальному цеху. В разговоре она приоткрыла завесу тайны, которая окружает ее личную жизнь, рассказав, почему скрывает имя отца младшей дочери.

//Шоу-бизнес

Почему Россия опять проиграла Евровидение? Дочь олигарха и ожидаемый результат

Почему Россия опять проиграла Евровидение? Дочь олигарха и ожидаемый результат

Россия опять проиграла «Евровидение-2018», сначала взрослое, теперь и детское. 14-летняя Аня Филипчук с песней Unbreakable («Непобедимы») показала рекордно низкий результат в Минске.

//Политика

Кто повлиял на решение Трампа отменить встречу с Путиным

Кто повлиял на решение Трампа отменить встречу с Путиным

Президент США Дональд Трамп решил отменить встречу с Владимиром Путиным после беседы с госсекретарем Майком Помпео, советником по нацбезопасности Джоном Болтоном и главой аппарата Белого дома Джоном Келли.

//Политика

Песков прокомментировал отмену встречи Путина и Трампа

Песков прокомментировал отмену встречи Путина и Трампа

В Кремле нет официальной информации о том, что США отменили встречу Владимира Путина и Дональда Трампа, но если это так, то российский лидер сможет провести дополнительные встречи с другими главами государств.

//Новости партнеров

//Криминал

В Краснодаре мужчина открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии

В Краснодаре мужчина открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии

В Краснодаре неизвестный сегодня открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии. При стрельбе пострадали двое сотрудников Росгвардии. Нападавший ответным огнем был ликвидирован.

//Политика

Дональд Трамп отменил встречу с Владимиром Путиным

Дональд Трамп отменил встречу с Владимиром Путиным

Американский лидер Дональд Трамп сообщил в Twitter, что принял решение отменить встречу с президентом России Владимиром Путиным. Такое решение связано с инцидентом в Керченском проливе.

//Общество

Эксперт объяснил, почему россияне мечтают о социальной поддержке

Эксперт объяснил, почему россияне мечтают о социальной поддержке

Более 73% россиян выступили "за" идею введения безусловного базового дохода. Таковы данные доклада, подготовленного в рамках проекта European Social Survey (ESS). Россия заняла второе место в Европе после Литвы по уровню поддержки идеи введения государственных выплат каждому гражданину.

//Политика

СБУ заявила о перехвате разговоров российских летчиков

СБУ заявила о перехвате разговоров российских летчиков

В Службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что якобы перехватили радиообмен российской авиации в начале провокации кораблей Вооруженных сил Украины (ВСУ). Аудиозаписи опубликованы на сайте ведомства.

//Политика

Когда Трамп примет решение о встрече с Путиным

Когда Трамп примет решение о встрече с Путиным

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита лидеров стран "Группы двадцати" (G20) в Аргентине, скорее всего, состоится.

//Политика

Глава МИД ФРГ прокомментировал инцидент в Керченском проливе

Глава МИД ФРГ прокомментировал инцидент в Керченском проливе

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас выступил сегодня с призывом к конкретным шагам по деэскалации ситуации в Азовском и Черном морях после инцидента в Керченском проливе.

//В мире

Украина запретила иностранцам въезд в Крым

Украина запретила иностранцам въезд в Крым

Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) с 29 ноября закрыла въезд в Крым со своей территории для всех иностранных граждан. С четверга границу с Крымом могут пересекать только граждане Украины.

//Общество

Владислава Рослякова, керченского стрелка, могли кремировать в Новороссийске

Владислава Рослякова, керченского стрелка, могли кремировать в Новороссийске

С большой долей вероятности Владислава РОСЛЯКОВА, устроившего стрельбу в политехническом колледже Керчи, кремировали не в Крыму.

//Новости СМИ2

//В мире

Вашадзе итоги выборов президента Грузии не признает

Вашадзе итоги выборов президента Грузии не признает

Оппозиционный кандидат в президенты Грузии Григол Вашадзе заявил, что не признает итоги выборов, по данным второго тура которых побеждает независимый кандидат Саломе Зурабишвили.

//Общество

Украинских военных моряков, получивших ранения, уже выписали

Украинских военных моряков, получивших ранения, уже выписали

Троих украинских военных моряков, получивших ранения при задержании судов ВМС из-за незаконного пересечения госграницы, уже выписали.

//Общество

СБУ оговорилось и рассекретило цели шпионажа после вторжения кораблей ВМСУ

СБУ оговорилось и рассекретило цели шпионажа после вторжения кораблей ВМСУ

«Исходя из контекста заявления замглавы СБУ украинские спецслужбы пытаются получить данные на членов экипажей пограничных кораблей, которые участвовали в задержании кораблей ВМСУ», — так прокомментировал корреспонденту АН публичное выступление эти слова публичного выступления заместителя главы СБУ Олега Фролова действующий сотрудник российских спецслужб.

//Происшествия

В столичном ТЦ изъяли крокодила и арестовали черепах

В столичном ТЦ изъяли крокодила и арестовали черепах

По результатам проверки контактного зоопарка "Лесное посольство" в торговом центре "Маркус молл" на Алтуфьевском шоссе изъят крокодил, еще несколько животных арестованы.

//Общество

СБУ рассказали о шести видах насилия над задержанными украинскими моряками

СБУ рассказали о шести видах насилия над задержанными украинскими моряками

Пафосно и безапелляционно украинские спецслужбы заявили о «новых безоговорочных доказательствах агрессивного вооруженного нападения на корабли ВМСУ» в Керченском проливе. С соответствующим заявлением выступил замглавы СБУ Олег Фролов.

//live

Семен Багдасаров: Трамп просто давит на нефтедобывающие страны

Семен Багдасаров: Трамп просто давит на нефтедобывающие страны

Президент США Дональд Трамп допустил возможность вывода американских войск из стран Ближнего Востока по мере снижения цен на нефть. О причинах очередного сотрясании воздуха Трампом размышляет Семен БАГДАСАРОВ...

//Политика

Госдума о призыве Киева закрыть Босфор: "неадекватный шаг"

Госдума о призыве Киева закрыть Босфор: "неадекватный шаг"

Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк прокомментировал Призыв Украины к Турции о закрытии Босфорского пролива для российских кораблей после инцидента в Черном море.

//Общество

Диетолог рассказала о важности воды для человеческого организма

Диетолог рассказала о важности воды для человеческого организма

Врачи советуют людям, работающим в офисе, соблюдать правильный питьевой режим из-за сухого воздуха в отопительный сезон. По словам экспертов, в день нужно употреблять около 2,5 литров воды.

//Общество

Депутат порекомендовал русским учительницам найти себе богатых мужиков

Депутат порекомендовал русским учительницам найти себе богатых мужиков

Ректор Уральского горного госуниверситета, депутат Госдумы Екатеринбурга Николай Косарев выдал весьма оригинальный рецепт борьбы с бедностью. Правда, увы подходит он далеко не всем!

//Политика

Матвиенко рассказала, как Россия реагирует на военное положение на Украине

Матвиенко рассказала, как Россия реагирует на военное положение на Украине

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что РФ планирует обратиться в международные организации из-за введения военного положения на Украине, из-за решения украинской власти ущемляются права граждан страны.

//Шоу-бизнес

СМИ: киевские врачи издевались над солисткой "Фристайла"

СМИ: киевские врачи издевались над солисткой "Фристайла"

Сергей Ганжа, гитарист коллектива "Фристайл", рассказал журналистам, что врачи киевской больницы издевались над певицей Ниной Кирсо, находящейся в коме. Из-за этого родственники перевезли звезду в Полтаву.

//В мире

Захарова прокомментировала заявление Меркель о принципах

Захарова прокомментировала заявление Меркель о принципах

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова канцлера Германии Ангелы Меркель, заявившей, что Берлин «придерживается принципов» в отношении санкций против России.

//Общество

Почему Алексей Чалый пробрался на форум ОНФ под видом журналиста

Почему Алексей Чалый пробрался на форум ОНФ под видом журналиста

Он известен как народный мэр и один из крупнейших бизнес-фигур Севастополя, Алексей Чалый. Его заметили на проходящем форуме «Народного фронта» на галерке. Об этом сообщил севастопольский телеграмм-канал, специализирующийся на севастопольских инсайдах, который опубликовал фото олигарха.

//В мире

Украине предрекли катастрофу из-за объявленного Порошенко военного положения

Украине предрекли катастрофу из-за объявленного Порошенко военного положения

Введенное руководством Украины военное положение приведет страну к катастрофе. С соответствующим прогнозом некоторое время назад выступил Андрей Пальчевский, киевский предприниматель и телеведущий.

//В мире

В СБУ сообщили об участии своих экс-сотрудников в задержании украинских военных

В СБУ сообщили об участии своих экс-сотрудников в задержании украинских военных

Заместитель главы СБУ Олег Фролов сообщил о том, что в задержании украинских военных в Керченском проливе принимали участие бывшие сотрудники службы безопасности. Следствие устанавливает всех причастных к захвату.

//Общество

В Новороссийске введен режим ЧС из-за урагана

В Новороссийске введен режим ЧС из-за урагана

В связи с введением в Новороссийске режима ЧС из-за урагана в городских школах отменены занятия – там организованы и готовы к приему людей эвакуационные пункты, сообщила горадминистрация.

//Происшествия

В театральной школе Табакова найдена мертвая жнщина

В театральной школе Табакова найдена мертвая жнщина

Тело мертвой женщины было найдено вчера в комнате отдыха в Московской театральной школе Олега Табакова. На теле погибшей полицейские не выявили внешних признаков насильственной смерти.

//Общество

Радио Адонеж: «Одного фейспалма мало»

Радио Адонеж: «Одного фейспалма мало»

Канал «Радио Адонеж» существует на всех русскоязычных онлайн-платформах. Его авторы ежедневно собирают абсурдные новости со всего мира, как сами шутят, под редакцией призрака Даниила Хармса. Мы поговорили с ведущими канала о настоящем и будущем проекта.

//Наука

Найденное полвека назад кольцо оказалось перстнем Понтия Пилата

Найденное полвека назад кольцо оказалось перстнем Понтия Пилата

Израильские ученые наконец сумели расшифровать надпись на кольце, обнаруженном еще в 1960-х годах. Это оказалось имя римского префекта Иудеи Понтия Пилата, отправившего на смерть Иисуса Христа.

//Шоу-бизнес

Шепелев со своей новой любовью вышел в свет

Шепелев со своей новой любовью вышел в свет

Телеведущий Дмитрий Шепелев и его избранница дизайнер Екатерина Тулупова посетили выставку живописи и гравюры эпохи Эдо. Пара пришла туда со своими пятилетними детьми от предыдущих отношений.

//В мире

Зачем Польше военные базы НАТО?

Зачем Польше военные базы НАТО?

Американцы отказали полякам и в дивизии, и в бригаде. Не помогло даже предложение назвать будущую базу «Форт-Трамп», да ещё и оплатить расходы по размещению войск.

//В мире

Парламентарий рассказал о готовящейся Украиной «главной провокации» против РФ

Парламентарий рассказал о готовящейся Украиной «главной провокации» против РФ

Украинские власти собираются применить против населения своей страны отравляющие вещества, чтобы в дальнейшем возложить ответственность за это на Россию. Такое заявление сделал депутат Алексей Журавлев.

//Наука

Странный гул со дна Мирового океана заинтересовал ученых

Странный гул со дна Мирового океана заинтересовал ученых

Специалисты зафиксировали на дне мирового океана гул непонятного происхождения. Он длился более 20 минут 11 ноября и шел из Индийского океана, примерно в 24 километрах от острова Майотта.

//Политика

Ирина Хакамада: Надо убрать чиновника! Он такой жадный, что подмял всё под себя

Ирина Хакамада: Надо убрать чиновника! Он такой жадный, что подмял всё под себя

По среднему уровню национального дохода на душу населения мы среди более-менее развитых стран находимся на 61-м месте. Для страны, которая набита нефтью, газом и ресурсами, – показатель очень плохой.

//В мире

В Крыму на границе с Украиной развернули четвертый дивизион С-400

В Крыму на границе с Украиной развернули четвертый дивизион С-400

Четвертый дивизион новейших зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" был развернут в Крыму неподалеку от границы с Украиной. Об этом сообщил глава отдела информационного обеспечения ЧФ Алексей Рулев.

//Экономика

Рынок криптовалют ждет участь нелегального бизнеса, заявляют эксперты

Рынок криптовалют ждет участь нелегального бизнеса, заявляют эксперты

Последняя редакция проекта федерального закона «О цифровых финансовых активах» предполагает полный контроль Центробанка за всеми этапами выпуска и обращения цифровых активов в России.

//В мире

Пресса раскусила план Порошенко по удержанию власти с помощью военного положения

Пресса раскусила план Порошенко по удержанию власти с помощью военного положения

Украинский президент Петр Порошенко пошел на введение военного положения в стране, чтобы сохранить свою власть. Такое мнение высказано в ряде публикаций, появившихся на страницах зарубежных СМИ.

//В мире

В Киеве объяснили, зачем военные корабли были отправлены в Керченский пролив

В Киеве объяснили, зачем военные корабли были отправлены в Керченский пролив

Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко в четверг, 29 ноября, рассказал, по какой причине Киев отправил свои корабли в Керченский пролив. Оказалось, что у страны была цель.

//Общество

Задержанный за вторжение в РФ украинский моряк потребовал переводчика

Задержанный за вторжение в РФ украинский моряк потребовал переводчика

Капитан буксира «Яны Капу» Олег Мельничук заявил, что недостаточно владеет русским языком. Требование предоставить переводчика подсудимый выдвинул прямо во время судебного заседания. Об этом сообщил адвокат Эдем Смедляев, который представляет его интересы. Т

//В мире

Жительница Франции забаррикадировалась в банке и угрожает взорвать его

Жительница Франции забаррикадировалась в банке и угрожает взорвать его

На юге Франции женщина забаррикадировалась в отделении банка LCL и угрожает взорвать помещение. Согласно последней информации, данные об этом поступили в полицию утром в четверг, 29 ноября.

//Происшествия

Грузовик и маршрутное такси столкнулись в Москве, есть пострадавшие

Грузовик и маршрутное такси столкнулись в Москве, есть пострадавшие

Маршрутное такси и грузовик столкнулись в Москве в четверг, 29 ноября. Согласно последней информации, в результате дорожно-транспортного происшествия в столице пострадали несколько человек.

//Общество

Российским автомобилистам официально разрешили не устанавливать знак "Шипы"

Российским автомобилистам официально разрешили не устанавливать знак "Шипы"

Сегодня стало известно, что российским автомобилистам позволили не устанавливать знак "Шипы" на свои машины. Соответствующее постановление было подписано премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

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