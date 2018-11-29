В Краснодаре мужчина открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии

В Краснодаре неизвестный сегодня открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии. При стрельбе пострадали двое сотрудников Росгвардии. Нападавший ответным огнем был ликвидирован.

Мужчина подошел к машине двух дежуривших сотрудников Росгвардии и открыл по ним огонь. Опасности для жизни бойцов Росгвардии нет. Один из сотрудников ранен в руку, второй получил касательное ранение головы.

Возбуждено уголовное дело.