СМИ: водитель телеведущей Ушаковой первым ударил футболиста Мамаева

В деле футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева появились новые обстоятельства. Как утверждается в СМИ, пострадавший водитель телеведущей Виталий Соловчук сам спровоцировал нападение.

Видеорегистратор, который был установлен на автомобиле водителя известной телеведущей Ольги Ушаковой, зафиксировал начало драки с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в центре Москвы. Как рассказал информированный источник ТАСС, "чётко видно и слышно, как он первым оскорбляет Мамаева и наносит ему удар".

"Следствие по этому делу, к сожалению, пока не учитывает никакие объективные доказательства", - сказал адвокат Мамаева Игорь Бушманов в комментарии ФАН.