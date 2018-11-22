СМИ: водитель телеведущей Ушаковой первым ударил футболиста Мамаева
22 ноября 2018, 21:54 [ «Аргументы Недели» ]
В деле футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева появились новые обстоятельства. Как утверждается в СМИ, пострадавший водитель телеведущей Виталий Соловчук сам спровоцировал нападение.
Видеорегистратор, который был установлен на автомобиле водителя известной телеведущей Ольги Ушаковой, зафиксировал начало драки с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в центре Москвы. Как рассказал информированный источник ТАСС, "чётко видно и слышно, как он первым оскорбляет Мамаева и наносит ему удар".
"Следствие по этому делу, к сожалению, пока не учитывает никакие объективные доказательства", - сказал адвокат Мамаева Игорь Бушманов в комментарии ФАН.