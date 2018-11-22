Вор не смог побороть сон во время кражи денег из сейфа

Позавчера утром система видеонаблюдения в административном здании на Шарлыкском шоссе в Оренбурге зафиксировала, что в дом проник посторонний мужчина. Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии выехал к зданию.

Удивительная картина предстала перед ними: вор уснул в кожаном кресле одного из офисов, явно в процессе кражи денег из сейфа. У него нашли набор отверток, кусачки, молоток, гвоздодер, связку с ключами и пакет с деньгами. Вскрывая гвоздодером двери кабинетов, он уже успел собрать 140 000 рублей, но, похоже, притомился, что его и сгубило. 36-летний задержанный мужчина ранее был судим и находился в федеральном розыске. Возбуждено уголовное дело.