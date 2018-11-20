Опубликовано видео задержания участника теракта в Буденновске

Участвовавшего в нападении на Буденновск боевика из банды Шамиля Басаева задержала ФСБ. Как сообщили в пресс-службе, в задержании Хазваха Черхигова в Москве участвовали и сотрудники МВД.

Гражданин России Черхигов Хазваха Шамшиденович 1978 года рождения участвовал в составе банды Шамиля Басаева в захвате заложников в ходе нападения на город Буденновск Ставропольского края.

На момент нападения ему было 17 лет. После задержания Черхигова отвезли в Главное следственное управление СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу, а затем заключили под стражу.

Напомним, В 1995 году при вооруженной атаке террористов на Буденновск погибли 129 жителей, в том числе 18 милиционеров и 17 военных. Различные ранения получили 415 человек.





Видео предоставлено изданием "Русская Весна"