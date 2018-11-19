В Тамбове семиклассник несколько раз ударил ножом своего одноклассника

В пятницу, 16 ноября трое тамбовских семиклассников прогуливали уроки, сидя в кабине заброшенной старой легковушки. Между двумя из них вспыхнула ссора, закончившаяся серьезным ножевым ранением одного из них.

Злоумышленник сбежал, а потерпевший смог выбраться из автомобиля и позвать на помощь. Проходящий мимо мужчина отвез мальчика в больницу. Он сейчас в реанимации.

Подозреваемый ранее уже состоял на учете за грабежи и угон автомобиля, его задержали.