СК установил личность женщины, устроившей самоподрыв у КПП в Грозном

Следователи установили личность женщины, которая накануне совершила самоподрыв возле полицейского КПП. Об этом журналистам сообщили в воскресенье в пресс-службе регионального СУ СК РФ. В Грозном девушка-смертница совершила самоподрыв у КПП

По информации ведомства, смертница - 25-летняя Карина Спиридонова, уроженка Адыгеи, зарегистрированная в Челябинской области, но в последнее время проживавшая в Дагестане, пишет ТАСС.

В настоящее время следователи устанавливают вероятных соучастников совершенного преступления. Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.