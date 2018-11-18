Крупнейшую контрабанду из Евросоюза в РФ раскрыли по фото

Производители из Нидерландов и Бельгии экспортируют в Россию товары в обход ограничений на ввоз в страну иностранной продовольственной продукции. Об этом сообщает газета de Volkskrant.

По информации издания, садоводы из Нидерландов и Бельгии, невзирая на российские запреты по импорту продовольственной продукции, продали в период с 2014 года груш сорта "Конференция" на 240 миллионов евро.

Производители покупают поддельные сертификаты на фрукты, в которых указано, что их выращивают за пределами Евросоюза. Одна из работниц издания узнала груши на фото ее знакомой из РФ и "потянула за ниточку".

Оказалось, груши поставляют в РФ под видом африканских - через Литву и Белоруссию. Фермеры утверждают, что поставки идут лишь в эти страны. О том, что их перенаправляют далее, садоводы, по их словам, не знают.