В Подмосковье мужчина-ревнивец убил бывшую жену и своего родственника

Трагедия разыгралась в субботу в подмосковном городе Видное. Жертвой мужчины-ревнивца стала его бывшая супруга и родственник. Следователи возбудили по факту гибели двоих человек уголовное дело.

По предварительной версии следствия, мужчина пришел к своей бывшей супруге, но застал ее не одну, а с мужчиной - родственником. У "Отелло" возник дикий порыв ревности, и он схватился за оружие. Расстреляв женщину и мужчину, ревнивец выстрелил себе в голову. Он скончался по пути в больницу.

Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий сообщила, уголовное дело возбуждено по статье "Убийство двух и более лиц". Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты ГСУ.