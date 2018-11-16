В Калининграде гендиректор выстрелил в сотрудника, спросившего о зарплате

Дикая история произошла в Калининграде. Генеральный директор компании по производству металлических изделий не менее четырех раз выстрелил в своего подчиненного из-за требования выплатить ему долги по зарплате.

В управлении МВД России по Калининградской области сообщили, что 45-летний гендиректор был ранее судим. Инцидент произошел утром в четверг, 15 ноября. 47-летний мужчина - работник фирмы при встрече с руководителем возмутился задержкой зарплаты, а в ответ гендиректор расстрелял работника - выстрелил ему в голову и туловище из травматического пистолета.

Гендиректор фирмы был задержан вместе с приятелем, "принимавшим участие в перебранке". По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Расследование дела продолжается.

По данным калининградских СМИ, пострадавший мужчина госпитализирован. Он перенес операцию.