Видео, как на Алтае мужчины в форме полицейских избили человека на костылях

В сети Интернет появился видеоролик, на котором, предположительно, в городе Горняке люди в форме применяют физическую силу к мужчине на костылях. Записью заинтересовались в ГУ МВД по Алтайскому краю.

На кадрах видно, как мужчина на костылях обращается к людям в полицейской форме, садящимся в машину. Они отталкивают его, потерпевший падает и бьет костылем по автомобилю.

Из машины выходят люди в форме, один из которых пинает мужчину. Следствию предстоит выяснить, какой ущерб нанесен потерпевшему и кем являются люди, одетые в форму сотрудников полиции.



