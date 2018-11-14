Видео, как на Алтае мужчины в форме полицейских избили человека на костылях
14 ноября 2018, 18:33 [ «Аргументы Недели» ]
В сети Интернет появился видеоролик, на котором, предположительно, в городе Горняке люди в форме применяют физическую силу к мужчине на костылях. Записью заинтересовались в ГУ МВД по Алтайскому краю.
На кадрах видно, как мужчина на костылях обращается к людям в полицейской форме, садящимся в машину. Они отталкивают его, потерпевший падает и бьет костылем по автомобилю.
Из машины выходят люди в форме, один из которых пинает мужчину. Следствию предстоит выяснить, какой ущерб нанесен потерпевшему и кем являются люди, одетые в форму сотрудников полиции.
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