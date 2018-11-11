Британец Дуглас Пламптон получил пожизненный срок за то, что убил своего соседа. Йен Мэддокс, покупающий у Пламптона наркотические вещества, был убит стилизованным церемониальным мечом.

Убитый здорово задолжал Дугласу. После нескольких безуспешных попыток вернуть деньги, Дуглас вначале повредил автомобиль должника, разбил фары. Мэддокс, придя к нему домой, устроил разборки. Фанат сериала "Игры престолов" напал на него с кухонным ножом, который Мэддокс переделал в меч и подарил ему когда-то. После убийства преступник позвонил в экстренные службы и заявил: "Если он умрет, то это его проблемы".