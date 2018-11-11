На юге Москвы из банкомата похитили более 8 миллионов рублей

Неизвестные вскрыли банкомат на юге Москвы, незаконно завладев финансовыми средствами более чем на 8 млн рублей. Об этом журналистам сообщили 11 ноября в пресс-службе столичной полиции.

Инцидент произошел в районе Нагатино-Садовники. Банкомат располагался в холле отделения банка на проспекте Андропова. Злоумышленники вскрыли устройство и изъяли из него бокс-кассеты.

Всего неизвестными было похищено 8 миллионов 335 тысяч 531 рубль. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере (ч. 4, ст. 158 УК РФ).