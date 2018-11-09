Поджигатель храма в Москве объяснил свои действия мистикой

35-летний Евгений Сенчин, который сжег деревянную церковь Апостола Иоанна Богослова в Тушино 6 ноября, заявил на заседании суда, что уничтожить храм ему велел некий "голос".

Сенчин обложил храм автомобильными покрышками и поджег их. Церковь сгорела дотла. Поджигателя отправили под домашний арест до 7 января. Сообщается, что ранее Евгений был осужден на условный срок по статье за незаконный оборот наркотиков.

Сейчас следствие выясняет его возможную причастность к "антирелигиозной организации сатанистов", передает Коммерсантъ.