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Поджигатель храма в Москве объяснил свои действия мистикой
9 ноября 2018, 20:40 [ «Аргументы Недели» ]
35-летний Евгений Сенчин, который сжег деревянную церковь Апостола Иоанна Богослова в Тушино 6 ноября, заявил на заседании суда, что уничтожить храм ему велел некий "голос".
Сенчин обложил храм автомобильными покрышками и поджег их. Церковь сгорела дотла. Поджигателя отправили под домашний арест до 7 января. Сообщается, что ранее Евгений был осужден на условный срок по статье за незаконный оборот наркотиков.
Сейчас следствие выясняет его возможную причастность к "антирелигиозной организации сатанистов", передает Коммерсантъ.
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