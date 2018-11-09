Следователи оценят действия диспетчера лифта, не пришедшего на помощь погибшей
9 ноября 2018, 18:13 [ «Аргументы Недели» ]
В Интернете опубликована запись переговоров диспетчера лифта с убитой грабителем женщиной в Юго-Западном округе Москвы. Слыша крики жертвы о помощи, диспетчер почему-то не стала вызывать полицейских.
Следователи дадут оценку действиям диспетчерской службы, сотрудница которой не отреагировала на просьбы о помощи, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.
На записи слышно, как диспетчер говорит: «Эй, в лифте, девушка! Вас камера снимает. Я сейчас милицию вызываю». В это время жительница Северного Бутово уговаривает напавшего взять деньги и просит о пощаде.
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