Следователи оценят действия диспетчера лифта, не пришедшего на помощь погибшей

В Интернете опубликована запись переговоров диспетчера лифта с убитой грабителем женщиной в Юго-Западном округе Москвы. Слыша крики жертвы о помощи, диспетчер почему-то не стала вызывать полицейских. Убийца женщины в московском лифте оказался бывшим полицейским

Следователи дадут оценку действиям диспетчерской службы, сотрудница которой не отреагировала на просьбы о помощи, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

На записи слышно, как диспетчер говорит: «Эй, в лифте, девушка! Вас камера снимает. Я сейчас милицию вызываю». В это время жительница Северного Бутово уговаривает напавшего взять деньги и просит о пощаде.