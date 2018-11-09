Убийца женщины в московском лифте оказался бывшим полицейским

СМИ выяснили подробности в деле об убийстве женщины в лифте одного из жилых домов в Москве. Оказалось, что подозреваемый в расправе - бывший полицейский у себя на родине.

Полицейскими задержан подозреваемый в нападении. Это экс-сотрудник азербайджанской полиции, который также может быть причастен к другим грабежам на юге Москвы. В столице он находился до преступления всего 4 дня. По-русски мужчина не разговаривает.

Нападение на женщину было совершено в лифте вечером 6 ноября. Жертве было нанесено несколько ножевых ранений, от которых та умерла в лифте.