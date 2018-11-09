Из-за чего убили женщину и ее 12-летнего сына в Москве
9 ноября 2018, 15:23 [ «Аргументы Недели» ]
Мужчина, который был задержан за жестокое убийство женщины и ее 12-летнего сына на севере Москвы, утверждает, что совершил преступление по указанию золовки убитой, сообщают СМИ.
По его словам, родственница тем самым планировала решить квартирный вопрос и уже вручила ему "предоплату" за преступление. После смерти брата ей не досталась квартира, отошедшая по завещанию вдове с сыном. Сама женщина опровергает эти обвинения.
Тела женщины и ее 12-летнего сына были найдены в квартире на севере Москвы. Потерпевшие погибли от множественных ножевых ранений. Тела обнаружила мать убитой, приехавшая навестить родственников.
❗️Сегодня следствие планирует выйти в суд с ходатайством об аресте подозреваемого в жестоком убийстве женщины и её сына в квартире на севере Москвы.— Следственный комитет (@sledcom_rf) 9 ноября 2018 г.
Кроме того, подозреваемому будет назначена комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза
???? https://t.co/sFrcJhZvIK pic.twitter.com/Wvmo6b2GFP
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