Из-за чего убили женщину и ее 12-летнего сына в Москве

Мужчина, который был задержан за жестокое убийство женщины и ее 12-летнего сына на севере Москвы, утверждает, что совершил преступление по указанию золовки убитой, сообщают СМИ.

По его словам, родственница тем самым планировала решить квартирный вопрос и уже вручила ему "предоплату" за преступление. После смерти брата ей не досталась квартира, отошедшая по завещанию вдове с сыном. Сама женщина опровергает эти обвинения.

Тела женщины и ее 12-летнего сына были найдены в квартире на севере Москвы. Потерпевшие погибли от множественных ножевых ранений. Тела обнаружила мать убитой, приехавшая навестить родственников.