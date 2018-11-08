Бывшим полицейским в Уфе предъявили обвинение

В Уфе всем трем фигурантам уголовного дела об изнасиловании девушки-дознавателя в кабинете полиции предъявлено обвинение, сообщили в Следственном комитете России. Судмедэкспертиза подтвердила факт насилия. Расследование изнасилования в Уфе: В УФМС нет ночных дежурных

Отмечается, что эксперты нашли повреждения на теле пострадавшей.

На прошедшей неделе Кировский райсуд Уфы арестовал экс-полицейских до 31 декабря. Сегодня ВС Башкирии, рассмотрев их апелляционные жалобы, оставил обвиняемых под арестом.

Следователи продолжают проводить комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.