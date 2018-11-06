Подросток убил двух строителей в школе искусств на Алтае

Тела мужчин были обнаружены сегодня утром в селе Ларичиха в помещении филиала Тальменской школы искусств, в которой в настоящее время идет капитальный ремонт. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух лиц».

Как выяснили следователи, накануне вечером погибшие распивали спиртные напитки с юношей 16 лет. О чем-то вышел спор, молодой человек обиделся и ушел. Но ненадолго. Через какое-то время он вернулся с деревянным брусом, которым избил мужчин до смерти. Подросток задержан, ведется следствие.