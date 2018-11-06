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Видео: на миллионера совершено вооруженное покушение в Москве
6 ноября 2018, 15:54 [ «Аргументы Недели» ]
Инцидент произошел вечером 3 ноября в районе улицы Лобачевского. По словам бизнесмена, к его автомобилю Cadillac Escalade подбежал неизвестный и начал стрелять. По данной информации начата проверка.
По неофициальным данным, после происшествия третьего ноября предприниматель обращался к врачам частной клиники, но причины его обращения неизвестны. Нападение на бизнесмена попало на камеры видеонаблюдения.
Состояние Бурлакова оценивается в 650 млн долларов. Его основной актив - «Стройлесбанк». В списке «200 богатейших бизнесменов России» журнала Forbes Бурлаков занимает 158-е место.
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