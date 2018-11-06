Видео: на миллионера совершено вооруженное покушение в Москве

Инцидент произошел вечером 3 ноября в районе улицы Лобачевского. По словам бизнесмена, к его автомобилю Cadillac Escalade подбежал неизвестный и начал стрелять. По данной информации начата проверка.

По неофициальным данным, после происшествия третьего ноября предприниматель обращался к врачам частной клиники, но причины его обращения неизвестны. Нападение на бизнесмена попало на камеры видеонаблюдения.

Состояние Бурлакова оценивается в 650 млн долларов. Его основной актив - «Стройлесбанк». В списке «200 богатейших бизнесменов России» журнала Forbes Бурлаков занимает 158-е место.