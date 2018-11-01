Жена одного из уволенных полицейских в Уфе утверждает, что он ночевал дома

Родственники подозреваемых в изнасиловании девушки-дознавателя офицеров полиции конечно не верят в официальную версию событий. Жена одного из них вообще сообщила, что ее супруг в ночь предполагаемого преступления ночевал дома. Источник: сотрудница полиции в Уфе пришла к начальнику с подругой

Она отозвалась о нем как об отзывчивом, положительном человеке, передает ГТРК «Башкортостан». Женщина рассказала, что у них двое детей – 4 и 3 года. Она добавила, что верит своему мужу. О его о задержании семья узнала почти через сутки. По ее словам, она ждала своего супруга домой на ужин, но вместо этого услыхала, как звонят в дверь оперативники.

Ранее стало известно, что трое подозреваемых были уволены из полиции по причине совершения порочащих честь и достоинство сотрудников правоохранительных органов действий.