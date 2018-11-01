Источник: сотрудница полиции в Уфе пришла к начальнику с подругой

Девушка-дознаватель из Уфы, которая является потерпевшей в деле об изнасиловании, пришла в кабинет начальника со своей подругой, сообщили источники в силовых структурах Башкирии. Блогеры предупреждают: девушку-дознавателя из Уфы пытаются опорочить

Насильно ее туда никто не тащил, приводит слова источника РИА Новости. Он советует сначала разобраться в этом деле, прежде чем делать поспешные выводы.

При этом СМИ задаются вопросом, решится ли нормальная девушка на половую связь с тремя взрослыми мужчинами, из которых двое годятся ей в отцы.