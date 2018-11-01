Блогеры предупреждают: девушку-дознавателя из Уфы пытаются опорочить

Авторам Telegram-каналов поступают предложения опубликовать информацию, порочащую 23-летнюю девушку-дознавателя из Уфы, которая была на днях изнасилована тремя высокопоставленными сотрудниками МВД. В Уфе трех сотрудников МВД заподозрили в надругательстве над дознавателем

Как сообщают журналисты местных СМИ, некто пытаются за деньги обелить подозреваемых. Информация подается такого плана: девушка носила неуставную форму, не возражала против интима с полицейскими, якобы планировала их шантажировать. "Так что если увидите знакомые тезисы – значит, до вас доехала заказушечка", – предупреждают блогеры коллег, передает "Взгляд".