Блогеры предупреждают: девушку-дознавателя из Уфы пытаются опорочить
1 ноября 2018, 16:20 [ «Аргументы Недели» ]
Авторам Telegram-каналов поступают предложения опубликовать информацию, порочащую 23-летнюю девушку-дознавателя из Уфы, которая была на днях изнасилована тремя высокопоставленными сотрудниками МВД.
Как сообщают журналисты местных СМИ, некто пытаются за деньги обелить подозреваемых. Информация подается такого плана: девушка носила неуставную форму, не возражала против интима с полицейскими, якобы планировала их шантажировать. "Так что если увидите знакомые тезисы – значит, до вас доехала заказушечка", – предупреждают блогеры коллег, передает "Взгляд".
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