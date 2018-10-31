В Уфе трех сотрудников МВД заподозрили в надругательстве над дознавателем

В Уфе задержали трех полицейских, подозреваемых в изнасиловании своей коллеги. Преступление произошло в здании отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району в ночь с 29 на 30 октября.

По словам девушки, нетрезвые начальники вызвали ее для решения «рабочих вопросов» в кабинет, заперли и истязали всю ночь. Как пишут СМИ, потерпевшая 23-летняя девушка – дочь высокопоставленного чиновника Росгвардии.

Задержаны начальник ОМВД Уфимского района, глава ОМВД Кармаскалинского района и руководитель отдела по вопросам миграции ОМВД Уфимского района. Должности подозреваемых назвал телеграм-канал Mash.

Пострадавшей назначена судебно-медицинская экспертиза. Возбуждено уголовное дело.