В Уфе трех сотрудников МВД заподозрили в надругательстве над дознавателем
31 октября 2018, 18:48 [ «Аргументы Недели» ]
В Уфе задержали трех полицейских, подозреваемых в изнасиловании своей коллеги. Преступление произошло в здании отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району в ночь с 29 на 30 октября.
По словам девушки, нетрезвые начальники вызвали ее для решения «рабочих вопросов» в кабинет, заперли и истязали всю ночь. Как пишут СМИ, потерпевшая 23-летняя девушка – дочь высокопоставленного чиновника Росгвардии.
Задержаны начальник ОМВД Уфимского района, глава ОМВД Кармаскалинского района и руководитель отдела по вопросам миграции ОМВД Уфимского района. Должности подозреваемых назвал телеграм-канал Mash.
Пострадавшей назначена судебно-медицинская экспертиза. Возбуждено уголовное дело.
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