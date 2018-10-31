СМИ: подросток, устроивший теракт в Архангельске, оставил предсмертное послание

Подросток, который сегодня утром взорвал бомбу на входе в здание регионального управления ФСБ России по Архангельской области, отправил единомышленникам сообщение перед терактом. Родственников устроившего взрыв в здании ФСБ подростка допрашивают следователи

Как сообщают СМИ, молодой человек под псевдонимом Валерьян Панов сегодня утром предупредил о взрыве в здании регионального УФСБ и оставил сообщение в одной из соцсетей:

"Скорее всего, я подохну из-за взрыва, ведь ВУ инициируется непосредственно мною через нажатие кнопки, закрепленной на крышке бомбы. Поэтому к вам просьба — распространить инфу о теракте: кем совершен и причины. Ну, вроде как все. Желаю вам непоколебимо и бескомпромиссно идти к нашей цели. Светлого вам будущего анархического коммунизма!"

Подрывник причислял себя к числу анархо-коммунистов. "Это было осознанное, запланированное и выстраданное решение", - рассказал Daily Storm друг террориста.

Сегодня утром в тамбуре здания РУФСБ России по Архангельской области произошел взрыв. Пострадали трое сотрудников РУФСБ. Один человек в результате инцидента погиб, это 17-летний житель Архангельска.