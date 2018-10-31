Родственников устроившего взрыв в здании ФСБ подростка допрашивают следователи

Сегодня утром в тамбуре здания РУФСБ России по Архангельской области произошел взрыв. Пострадали

трое сотрудников РУФСБ. Один человек в результате инцидента погиб, это 17-летний житель Архангельска.

Он подозревается в совершении теракта в здании управления ФСБ. Именно он, по версии следствия, и привел в действие самодельную бомбу. Возбуждены уголовные дела по статьям: "Незаконное ношение боеприпасов" и "Террористический акт".

В настоящий момент идут обыски по месту жительства подростка, допрашиваются его родственники и знакомые. Назначены различные экспертизы.