Родственников устроившего взрыв в здании ФСБ подростка допрашивают следователи
31 октября 2018, 16:44 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня утром в тамбуре здания РУФСБ России по Архангельской области произошел взрыв. Пострадали
трое сотрудников РУФСБ. Один человек в результате инцидента погиб, это 17-летний житель Архангельска.
Он подозревается в совершении теракта в здании управления ФСБ. Именно он, по версии следствия, и привел в действие самодельную бомбу. Возбуждены уголовные дела по статьям: "Незаконное ношение боеприпасов" и "Террористический акт".
В настоящий момент идут обыски по месту жительства подростка, допрашиваются его родственники и знакомые. Назначены различные экспертизы.
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