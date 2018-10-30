В Москве за попытку убить бездомного задержали подростка
30 октября 2018, 22:40 [ «Аргументы Недели» ]
На северо-востоке Москвы правоохранителями задержан подросток, которого подозревают в попытке убить бездомного мужчину. Суд санкционировал арест юноши, действовавшего вместе с другом.
В августе двое молодых людей напали на бездомного, используя слезоточивый газ и нож. Мужчину жестоко избили, после чего 16-летний подросток нанес потерпевшему не менее пяти ударов ножом.
Как сообщили в ГСУ СК РФ по столице, сейчас следствие устанавливает местонахождение второго фигуранта. Проверяется причастность несовершеннолетних к другим правонарушениям.
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