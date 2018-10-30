В Германии бывший медбрат признался в убийстве ста пациентов

Бывшей медбрат Нильс Хегель на судебном заседании в городе Ольденбург сознался в убийстве сотни пациентов. Об этом сегодня, 30 октября, сообщают зарубежные средства массовой информации.

По данным правоохранительных органов Германии, экс-санитар вводил тяжелобольным пациентам медицинского учреждения избыточную дозу лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний.

Действия медбрата вызывали остановку сердца, после чего следовала безуспешная реанимация. Хегель в настоящий момент отбывает пожизненное заключение, сообщает газета "Известия" со ссылкой на издание The Guardian.