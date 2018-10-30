В Германии бывший медбрат признался в убийстве ста пациентов
30 октября 2018, 16:10 [ «Аргументы Недели» ]
Бывшей медбрат Нильс Хегель на судебном заседании в городе Ольденбург сознался в убийстве сотни пациентов. Об этом сегодня, 30 октября, сообщают зарубежные средства массовой информации.
По данным правоохранительных органов Германии, экс-санитар вводил тяжелобольным пациентам медицинского учреждения избыточную дозу лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний.
Действия медбрата вызывали остановку сердца, после чего следовала безуспешная реанимация. Хегель в настоящий момент отбывает пожизненное заключение, сообщает газета "Известия" со ссылкой на издание The Guardian.
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