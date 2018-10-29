Чиновник Минфина открыл стрельбу по соседу
29 октября 2018, 16:27 [ «Аргументы Недели» ]
Один из сотрудников Министерства финансов РФ был задержан в Москве за стрельбу из травматического пистолета. Сообщается, что стрельба произошла 22 октября в районе Измайловского шоссе.
Известно, что пострадавшим оказался 30-летний начальник транспортного отдела коммерческой фирмы, он в больнице, стрелявшего чиновника, 39-летнего заместителя директора Департамента проектного финансирования и инвестиционной политики Минфина задержали. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
Официальный представитель Минфина Андрей Лавров рассказал, что сотрудник Минфина Павел Ефимов применил травматическое оружие в ходе ссоры из-за парковки, защищая свою беременную жену. Сейчас чиновник находится дома на больничном, поскольку сам пострадал, передает РИА Новости.
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