Чиновник Минфина открыл стрельбу по соседу

Один из сотрудников Министерства финансов РФ был задержан в Москве за стрельбу из травматического пистолета. Сообщается, что стрельба произошла 22 октября в районе Измайловского шоссе.

Известно, что пострадавшим оказался 30-летний начальник транспортного отдела коммерческой фирмы, он в больнице, стрелявшего чиновника, 39-летнего заместителя директора Департамента проектного финансирования и инвестиционной политики Минфина задержали. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Официальный представитель Минфина Андрей Лавров рассказал, что сотрудник Минфина Павел Ефимов применил травматическое оружие в ходе ссоры из-за парковки, защищая свою беременную жену. Сейчас чиновник находится дома на больничном, поскольку сам пострадал, передает РИА Новости.





