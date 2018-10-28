В Тюмени не выходя из комы умер ребенок, проглотивший шарик в детском саду

В больнице Тюмени умер 4-летний мальчик, который проглотил воздушный шар на прогулке в детсаду, после чего впал в кому. Полтора месяца врачи пытались его спасти, но последствия остановки сердца оказались серьезными.

Ребенок играл в одном из местных детских садов с латексным воздушным шариком и проглотил его, решив попробовать на вкус. Мальчик был найден без сознания воспитателями. Сердце удалось «запустить» только спустя 20 минут реанимационных действий прибывших медиков.

Следственный комитет проводит проверку по факту смерти малыша в Тюменской области, заведено уголовное дело.