Задержан участник ДТП с восемью погибшими в Петербурге

Уголовное дело возбуждено в отношении водителя грузовика Scania, он задержан и находится в следственном изоляторе. Накануне грузовик, которым он управлял, врезался в микроавтобус. Погибли восемь человек. МВД опубликовало имена погибших в результате ДТП на ЗСД в Петербурге

Водитель микроавтобуса Iveco в тяжелом состоянии доставлен в больницу, сейчас там выставлен полицейский пост.

Вчера около 18 часов на 36 км автодороги ЗСД 61-летний водитель грузового автомобиля Iveco совершил столкновение с грузовым автомобилем Scania, следовавшем в попутном направлении.