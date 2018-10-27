//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Джек Воробей приговорен: новый фильм выйдет без Джонни Деппа
- СМИ подсчитали наследство Николая Караченцова
- Кошка забралась на подиум и стала звездой модного показа
- Эвелина Бледанс легла в клинику и сообщила, что пережила несколько потрясений
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Криминал 13+
Топ-менеджера крупной петербургской компании нашли мертвой в лесу
27 октября 2018, 17:14 [ «Аргументы Недели» ]
В Ленинградской области нашли тело топ-менеджера крупной петербургской компании. Труп с признаками насильственной смерти обнаружили в лесном массиве Карьер-Мяглово Всеволожского района.
Повреждения указывали на то, что 39-летнюю женщину жестоко избили, а затем задушили. Об обнаружении тела в полицию заявил коллега погибшей. Возбуждено уголовное дело по факту убийства.
Убитая являлась генеральным директором компании «Волна», а также финансовым директором ООО «Астраком», которое поставляет радиооборудование МВД и ФСБ, сообщает «Фонтанка».
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//В мире
//Новости Гнездо.ру
//В мире
Журналист Die Welt заявил, что учения НАТО в Норвегии являются "баловством"
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Культура
Наставники шоу "Голос" едва не поссорились из-за конкурсанта
Джек Воробей приговорен: новый фильм выйдет без Джонни Деппа
//Новости партнеров
//В мире
В Самарской области автобус с 15 детьми попал в ДТП с грузовиком
//Политика
//Криминал
"Последний снег" Исаака Левитана пропал при продаже в Москве
//Новости СМИ2
//Авто
//Общество
//Общество
//Новости Redtram
//Общество
Нарколог объяснил разницу между человеческим и звериным алкоголизмом
//В мире
На Украине разработали план для "возвращения" Азовского моря
Почему фото Ирины Розановой и Леонида Ярмольника не понравилось поклонникам?
//Общество
ФСБ демонстрирует высокую эффективность
//В мире
На Украине подсчитали небоевые потери ВСУ за время военных действий в Донбассе
//Общество
//Общество
Керченский стрелок Владислав Росляков перед преступлением сжег Библию
//В мире
Появились кадры последствий землетрясения на греческом острове Закинф
Пассажир поезда Адлер – Иркутск плеснул проводнику кипятком в лицо
//Общество
//В мире
//Общество
//В мире
В США рабочие обнаружили более тысячи человеческих зубов в стене дома