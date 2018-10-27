Топ-менеджера крупной петербургской компании нашли мертвой в лесу‍

В Ленинградской области нашли тело топ-менеджера крупной петербургской компании. Труп с признаками насильственной смерти обнаружили в лесном массиве Карьер-Мяглово Всеволожского района.

Повреждения указывали на то, что 39-летнюю женщину жестоко избили, а затем задушили. Об обнаружении тела в полицию заявил коллега погибшей. Возбуждено уголовное дело по факту убийства.

Убитая являлась генеральным директором компании «Волна», а также финансовым директором ООО «Астраком», которое поставляет радиооборудование МВД и ФСБ, сообщает «Фонтанка».