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"Последний снег" Исаака Левитана пропал при продаже в Москве
27 октября 2018, 16:01 [ «Аргументы Недели» ]
В столичную полицию поступило заявление о возможном мошенничестве при перепродаже картины художника Исаака Левитана "Последний снег". Стоимость полотна оценивается в 30 тысяч долларов.
Житель московского района Якиманка рассказал правоохранителям, что некоторое время назад передал своему знакомому картину для ее последующей реализации. Условия договоренности не были соблюдены.
"По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим российским законодательством", - сообщили в столичном МВД, передает ТАСС.
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