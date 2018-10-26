В Башкирии отец подозревается в убийстве своих сыновей-близнецов

В Башкирии следователи возбудили уголовное дело по факту убийства детей в пятницу, 26 октября. 35-летний отец задушил в частном доме 9-летних сыновей-близнецов. Его тело нашли рядом.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов опрашивают свидетелей и выясняют, что толкнуло отца на убийство мальчиков. Надо будет выяснить, являлась ли данная семья неблагополучной. Про мать близнецов пока ничего не сообщается.