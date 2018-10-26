ФСБ разместила видео задержания боевиков, готовивших теракты в столице

ФСБ России опубликовала видео обысков и задержания шестерых членов глубоко законспирированной ячейки международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России).

Задержание проводилось совместно с МВД РФ. Показана квартира боевиков, где один из них надевает маску, другой вешает на стену флаг организации, конфискованные оружие, рубли и доллары, а также мобильные телефоны. Также можно видеть задержанных в наручниках, четыре из которых лежат на земле.

Федеральная служба безопасности пресекла деятельность глубоко законспирированной ячейки ИГ в Московском регионе. Задержаны шестеро боевиков, готовивших взрывы в Москве.