Женщина сделала селфи на фоне раненого ею мужа и разослала знакомым
25 октября 2018, 19:23 [ «Аргументы Недели» ]
В Сургуте женщина во время пьяной ссоры ударила бывшего супруга ножом, а потом сфотографировалась на фоне истекающего кровью мужчины. Инцидент произошел в ночь на четверг.
Под фото, разосланное по знакомым, жительница Сургута написала, что ее "три часа возили по травмам и ГОМам". Но я только сейчас все отмыла. Я, по ходу, тварь".
Мужчина выжил, возбуждено уголовное дело. Преступница в настоящий момент находится под подпиской о невыезде, так как она воспитывает маленького ребенка.
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